Jovem que atacou escola e matou criança no RS agiu sozinho, diz polícia

O adolescente de 16 anos, apreendido por atacar uma escola no município de Estação e deixar uma criança morta, agiu sozinho. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Adolescente agiu por "uma iniciativa exclusiva", sem a ajuda de outras pessoas. Perícia realizada em aparelhos eletrônicos mostrou que ele participava de comunidades virtuais que abordam o tema de ataques, mas não foi possível identificar a participação de terceiros no atentado, segundo a PCRS.

Polícia traçou o percurso feito pelo adolescente no dia do ataque. De acordo com a investigação, ele comprou bombinhas em um bazar, voltou para a casa dele, e depois se dirigiu à escola. Maiores detalhes não foram repassados para não incentivar atentados do tipo.