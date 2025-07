Juiz fala em covardia de fisiculturista ao espancar namorada em SP

O juiz que conduziu a audiência de custódia do fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, 24, preso por espancar a namorada em São Paulo na última segunda-feira (14), classificou a agressão como covardia.

O que aconteceu

Diego de Alencar Salazar Primo citou o porte físico de Pedro. "O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada, a ponto de causar fratura no quarto metacarpo esquerdo do agressor deixando a vítima desacordada e hospitalizada em estado grave".

Juiz converteu prisão em preventiva e negou pedido da defesa para cumprimento em prisão domiciliar. "Nada há nos autos que afaste peremptoriamente [de forma categórica] a imputabilidade do autuado, que impeça a decretação da prisão preventiva ou que sugira que os cuidados médicos de que o preso eventualmente necessite não possam ser prestados no âmbito do sistema prisional paulista".