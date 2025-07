Detida após dar à luz no RJ, Danúbia Rangel vai para prisão domiciliar

Um juiz do Rio de Janeiro concedeu hoje a prisão domiciliar para Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, presa após dar à luz uma menina em uma maternidade.

O que aconteceu

Danúbia ficará presa em regime fechado com tornozeleira eletrônica. Ela não poderá receber outras pessoas em casa - além dos que já moram na residência, dos empregados e dos profissionais da saúde - e também está proibida de manter contato com o mundo exterior.

Juiz Rafael Estrela Nóbrega argumentou que a criança é uma recém-nascida com síndrome de Down. O magistrado também escreveu que Danúbia foi presa por lavagem de dinheiro, não por algum crime com violência ou grave ameaça.