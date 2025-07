Justiça afasta PMs da Rota envolvidos na morte de policial civil em SP

A Justiça de São Paulo determinou o afastamento dos policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Marcus Augusto Costa Mendes e Robson Santos Barreto pelo prazo inicial de 90 dias.

A dupla é investigada por envolvimento na morte do policial civil Rafael Moura da Silva, 38, no Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. Outro policial civil, Marcos Santos de Sousa, também se feriu.

O que aconteceu

Decisão atende a pedido da polícia. A juíza Isabel Begalli Rodriguez considerou a medida "necessária e adequada". O texto da decisão, obtido pelo UOL, diz que as investigações, até o momento, indicam que o sargento Marcus teria entrado correndo em um beco onde Rafael e um colega estavam fazendo uma diligência oficial e "imediatamente desferiu disparos de arma de fogo, vindo a atingi-los". A juíza afirma que os agentes civis estavam devidamente identificados com distintivos e viaturas caracterizadas no momento dos disparos.