Médica é suspeita de apagar provas após marido matar seu suposto amante

A médica Sabrina Mello é suspeita de apagar evidências da participação dela e do marido, o empresário Gabriel Tacca, no assassinato de Ivan Bonotto, com quem a profissional de saúde supostamente tinha um caso extraconjugal. Ela nega ambas as acusações.

O que aconteceu

Sabrina é investigada por fraude processual por ter invadido o celular de Ivan e, supostamente, apagar provas do envolvimento dela e do marido no crime. A médica teve acesso ao aparelho após a vítima ser internada no hospital em que ela trabalha, e aproveitou para deletar mensagens, fotos e um vídeo gravado por Ivan antes de ser atacado. As informações são da Polícia Civil de Mato Grosso.

Médica teria alegado que apagou os dados do celular para "proteger a vítima". Ainda segundo a investigação, o aparelho de Ivan só foi entregue aos familiares três dias depois.