Mulher suspeita de envenenar marido era contra pagamento de pensão

"Essa informação que obtivemos casa direitinho com a de que ela não aceitava que o pai - marido dela - pagasse uma pensão alimentícia ao menor - enteado - mensalmente", disse o delegado.

A perícia está sendo realizada em Belo Horizonte para confirmar se houve envenenamento com chumbinho, material apreendido na casa do casal. O inquérito deve ser finalizado na próxima semana e encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com pedido de arquivamento, já que Maria Amélia faleceu e, segundo as investigações, agiu sozinha.

O pai e o enteado seguem internados em estado grave. O menino está na UTI do Hospital Santa Isabel, em Ubá, e o pai segue hospitalizado em Cataguases.