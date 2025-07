PF investiga relação entre morte de fiel e Testemunhas de Jeová em MS

Em uma das últimas ocasiões, foi levado para a fazenda Avaré, localizada em Santa Rita do Pardo (MS), onde teria permanecido por mais de dez dias sem tomar medicação, realizando atividades físicas intensas e se alimentando apenas de pão e água. Ao voltar para casa, segundo a família, Paulo apresentava sinais de desnutrição, confusão mental e havia perdido treze quilos.

"Eles colocavam Paulo para fazer serviços que ele nunca tinha feito, por exemplo, fazer cerca, cavar terra no sol quente", disse a família na ata notarial enviada ao MPF. No documento, a família afirmou ainda que, a cada vez que Paulo voltava da fazenda, estava sempre mais fraco. "Sua voz era um sussurro. Foram assim seus últimos dias. Enfraquecido."

De acordo com os familiares, a liderança da igreja se aproveitava da doença de Paulo para explorá-lo. Também na ata notarial, relataram que tentaram contato com os líderes diversas vezes, mas eram ignorados. Segundo a família, nos trabalhos forçados na fazenda, Paulo dizia que sua alimentação era apenas "pão e água". No mesmo documento, afirmam que "outros fatos provocaram o seu enfraquecimento físico e mental, como alucinações e devaneios logo após ter sido entregue à sua família, e exatamente nesse interim ele praticou o suicídio, tomado por perturbações de tais explorações praticadas por membros da seita."

Horas após uma visita de anciãos da igreja à casa de Paulo — ocasião em que algo teria sido dito a ele sobre sua expulsão da congregação —, ele cometeu suicídio. O conteúdo daquela conversa nunca foi esclarecido à família.

De acordo com o advogado da família, "sobre os trabalhos forçados e a má condição de alimentação, existem testemunhos sobre os fatos que estão sendo ouvidos neste momento pela Polícia Federal".

A irmã curadora, Maria de Fátima Freire, afirmou na ata notarial que procurou repetidamente os líderes da igreja e a delegacia de polícia de Bataguassu antes da morte, denunciando o que classificou como "exploração de pessoa incapaz". No entanto, segundo ela, as autoridades locais não registraram boletim de ocorrência e não deram seguimento à denúncia.