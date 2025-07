Por que homem que tirou baleia de rede em SC pode ser multado pelo Ibama

O homem que retirou por conta própria uma rede de pesca presa a uma baleia-franca em Palhoça (SC) pode ser multado pelo Ibama —o órgão apura se a intervenção não autorizada causou prejuízo à baleia ou ao filhote.

O que aconteceu

Um vídeo que mostrou a retirada da rede viralizou no fim de semana. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Carlos Anselmo, que acompanhava havia dias a movimentação da baleia e do filhote na Praia da Pinheira, no litoral catarinense.

O homem que teria retirado a rede, identificado apenas como Marcos Antonio, disse nas redes sociais que a ação foi planejada. Ele afirmou que avaliou as condições do mar, do tempo e da baleia e que tomou a decisão em conjunto com Anselmo, que monitorava a situação com um drone. Ele afirmou que cortou a rede com um equipamento improvisado e tomou cuidado para não assustar a baleia e o filhote.