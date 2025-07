Cantor sertanejo é condenado a 35 anos de prisão por matar e carbonizar ex

A defesa de João Vitor afirmou que vai recorrer da decisão por considerar que as provas apresentadas não são suficientes para a condenação. "A fragilidade probatória se demonstrou nas falhas das provas conduzidas pela Polícia Civil, no contexto técnico, deixando de preservá-las e indeferimento a produção de prova técnica requerida pela defesa, com a nomeação de um perito judicial para analisar aquelas provas", disse o advogado Diego Emanuel da Costa, que atua na defesa do cantor.

O cantor está preso desde 8 de outubro de 2023. Naquele ano, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o cantor e ele foi preso em um posto de combustíveis nas proximidades da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando fugia para o estado de Goiás.

Bruna Angleri, de 40 anos, era dentista e morava em Araras (SP) Imagem: Reprodução/Redes sociais

O crime

Bruna Angleri foi encontrada morta e carbonizada dentro da própria casa, em um condomínio de alto padrão, no dia 27 de setembro de 2023. Ela foi severamente agredida e seu rosto estava com diversas fraturas, apontou a investigação.