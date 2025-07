Segurança é preso em investigação por morte de empresário em Interlagos

Um segurança do Autódromo de Interlagos foi preso em flagrante hoje durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na investigação do assassinato do empresário Adalberto Amarilio Júnior.

O que aconteceu

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por posse de munição. O UOL apurou que ele é lutador de jiu-jitsu e tem antecedentes criminais por furto e ameaça. A identidade dele não foi divulgada, por isso, UOL não conseguiu localizar sua defesa.

Suspeito trabalhou no evento em que o empresário participou, antes de ser morto. Apesar da suspeita de envolvimento na morte de Adalberto, a polícia ainda não tem elementos para pedir a prisão do segurança. Por isso, investigadores foram às ruas hoje com o objetivo de apreender equipamentos eletrônicos em cinco endereços.