Suspeito de esquartejar amigo no Rio tem prisão convertida em preventiva

UOL tenta contato com a defesa do suspeito e com a família da vítima. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

Bruno Guimarães foi preso na quarta-feira no Rio suspeito de esquartejar o corpo de Thiago após matálo. Os dois moravam e trabalhavam juntos.

Crime aconteceu após uma suposta discussão. Ele atacou Thiago no domingo, na casa em que moravam, no Morro de São Carlos, na região central da capital, segundo a Polícia Civil.

Os dois trabalhavam na mesma padaria e moravam juntos. Eles se conheceram no estabelecimento, gerenciado pela vítima, que trabalhava lá havia dois anos. Funcionários do local sentiram falta dos dois após eles não irem trabalhar e acionaram parentes. O nome de Thiago, que morava havia cinco anos no Rio, foi incluído em uma lista de desaparecidos que reúne informações sobre esses casos no estado.

Além de esquartejar, suspeito cozinhou e bateu partes do corpo no liquidificador. Depois, tentou se desfazer dos restos no vaso sanitário. Outras partes foram guardadas na geladeira.