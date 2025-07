Homem vive rotina de humilhação após 'chá revelação de traição', diz defesa

Um vídeo em que um agricultor do interior do Rio Grande do Sul é exposto pela ex-companheira durante um "chá revelação de traição" viralizou nas redes sociais. O episódio provocou ataques, piadas e motivou o homem a acionar a Justiça para tentar retirar as imagens do ar.

O que aconteceu

Natália Knak, 27, preparou um "chá revelação" para expor supostas traições do agricultor Rafael Schemmer, 34, diante da família dele. O episódio aconteceu em 9 de julho, na casa dos pais de Rafael, em Quinze de Novembro (RS), cidade de cerca de 3.900 habitantes. A gravação foi feita por um dos presentes a pedido de Natália.

Nas imagens, Rafael é mantido de costas enquanto Natália transforma o anúncio de gravidez em um relato público de traição. Ela coloca toalhas de bebê sobre os ombros dele e, em vez da revelação esperada, começa a descrever as infidelidades que diz ter descoberto. Acusa o agricultor de manter um relacionamento extraconjugal há mais de um ano, de ter um filho com a amante — chamada por ela de "mulher da zona" — e o pressiona: "Eu espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade e não a historinha que você me inventou".