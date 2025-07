Metrô atende construtoras e adia licitação para linha de SP a Guarulhos

Lote 01 - do centro de São Paulo até a estação Vila Maria;

Lote 02- da estação Vila Maria até a estação Jardim Julieta;

Lote 03 - da estação Jardim Julieta até o VS 18 (Bosque Maia, em Guarulhos).

A Linha 19-Celeste será integrada às linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô. O ponto de partida será junto ao Terminal Bandeira, de ônibus urbanos, na Praça da Bandeira, entre as avenidas 9 de Julho e 23 de Maio. Na estação Cerealista, no bairro do Pari, próximo da feirinha da madrugada, pode haver integração com a Linha 11-Coral da Companhia de Trens Metropolitanos.