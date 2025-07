Parte de cobertura de prédio desabafa no Rio e deixa um ferido

O desabamento parcial da cobertura de um prédio em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa ferida, por volta das 9h25 da manhã de hoje. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local.

O que aconteceu

Parte de cobertura desabou. O prédio fica na rua Duvivier com a esquina da rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, na zona sul da cidade.

Ocorrência deixou uma pessoa ferida. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas. Vítima foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea, também na zona sul. O estado de saúde não foi divulgado.