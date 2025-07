Longe da janela e em pé: ataques a ônibus em SP mudam hábito de passageiros

Passageiros adotaram mudanças na rotina por medo de se tornarem vítimas dos ataques a ônibus que vêm ocorrendo no estado de São Paulo. Só na capital paulista, 482 ônibus foram alvo de pedradas entre junho e julho. Em todo o estado, são mais de 750 casos.

O que aconteceu

Cuidados adicionais passaram a ser tomados ao entrar no ônibus, segundo relatos ouvidos pelo UOL. A reportagem conversou com passageiros que passam pelo Terminal Bandeira, no centro da cidade. O local recebe linhas de todas as regiões da capital, inclusive da zona sul, área com maior incidência de casos, segundo investigações da polícia.

"Sentar na janela nem pensar". Morador de Mauá, no Alto Tietê, um garçom que não quis se identificar afirmou que optou por mudar o seu lugar habitual dentro do ônibus. Ele passa pouco tempo no veículo, já que faz a maior parte do trajeto de trem e metrô. Ainda assim, sente medo. "Agora eu só vou no meio. É muito perigoso, não dá para arriscar", afirmou.