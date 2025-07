Busca por corpo de aluna trans inclui análise de ossos e apoio da Marinha

Material foi coletado e enviado ao IML do município. Agora, a polícia aguarda o laudo para confirmar se os ossos são humanos ou de algum animal. Se forem humanos, o material será comparado com uma amostra de DNA da mãe de Carmen para saber se são mesmo os restos mortais da jovem.

Laudo do IML só deve ficar pronto em 30 dias. "Primeiro, iremos verificar se são ossos humanos. Depois, será extraído material genético para comparação com o material coletado com a genitora da vítima", declarou o delegado do caso, Miguel Rocha.

Rastreamento da geolocalização do celular de Carmen mostra que ela esteve na casa de Yuri no dia em que desapareceu, afirma a polícia. O último registro do aparelho da jovem aponta para a casa do suspeito. Depois disso, o celular foi desligado e não voltou a ser ligado desde então.

Peritos aplicaram luminol na casa de Yuri em busca de evidências do crime. O produto é usado para identificar marcas de sangue mesmo que tenham sido apagadas. A polícia também aguarda o resultado da perícia para confirmar se há vestígios do sangue de Carmen na casa.

Marinha foi acionada e vai auxiliar nas buscas para localizar o corpo de Carmen. Os militares da Força vão procurar pelo corpo da jovem no rio São José dos Dourados, que banha Ilha Solteira. Segundo a PCSP, o rio passa pelos fundos de um lote que a família de Yuri possui e que ele mesmo tomava conta.

Marcos Yuri e Roberto Carvalho estão presos desde o último dia 10. Em depoimento, eles negaram participação no sumiço de Carmen.