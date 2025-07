'Entendi quem eu era aos 18 e lidero maior marcha transmasculina do mundo'

Nascido na zona rural do Mato Grosso, quando criança, Kyem Ferreiro detestava as "brincadeiras de menina". Preferia as mais dinâmicas, como correr, jogar bola e subir em árvore - ninguém na minha família, escola ou cidade se importava com isso. Mas essa liberdade se perdeu quando as características do seu corpo ficaram impossíveis de esconder.

Eu comecei a perceber as mudanças aos 12 anos, mas consegui esconder por um tempo, pois minha avó costurava peças padrão para todos os netos - não havia roupa de menina ou menino, eram retalhos largos que mascaravam meu corpo.

Seus pais e irmãos nunca se importaram com o fato de ele ser mais moleque. Mas, eventualmente, as questões de gênero e começaram a me atravessar na escola, pois Kyem era por ser muito bom em esportes - é difícil para as pessoas ver uma menina não-feminina em posições de liderança e popularidade, especialmente sendo um corpo negro.