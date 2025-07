Irmã de homem esquartejado descobre partes do corpo na geladeira

Ao chegar na residência, Jancilane pediu para ver a geladeira. Bruno tentou impedi-la, mas, ao abrir o eletrodoméstico, encontrou sacos com partes do corpo e gritou: 'Ele matou meu irmão'.

Durante o depoimento à polícia, Bruno Chagas disse que colocou partes do corpo na geladeira, pois tentava ocultar o cadáver. E foi além, afirmando que cozinhou e bateu no liquidificador outros restos mortais, com o objetivo de descartá-las no vaso sanitário.