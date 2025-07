Morte no autódromo: empresa omitiu nomes de funcionários em lista à polícia

A Polícia Civil de São Paulo diz que a empresa de segurança que prestava serviço no autódromo de Interlagos no dia do desaparecimento do empresário Adalberto Amarilio Júnior, 35, omitiu dois nomes na lista de funcionários enviada à investigação.

Adalberto foi encontrado morto dentro de um buraco no autódromo, na zona sul da capital paulista, após desaparecer em um evento no local no fim de maio.

O que aconteceu

Um dos nomes ausentes era o de Leandro Thallis, suspeito de envolvimento no caso. Ele foi detido ontem por posse de munição, mas pagou fiança de R$ 1,8 mil e foi solto. Na casa dele, foram encontradas 21 munições de calibre 38. À polícia, ele disse que não sabia explicar por que tinha a munição em casa.