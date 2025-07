Sargento da Aeronáutica é preso por crimes sexuais contra crianças em MT

Polícia também localizou um quarto na casa do sargento que seria usado para gravação de conteúdo sexual. Ainda segundo a investigação, no cômodo foram encontrados produtos eróticos e roupas infantis. Como o militar não teve a identidade divulgada não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Esquema de exploração sexual infantil

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa procurava mães de menores de idade para se relacionar, de acordo com a PCMT. A polícia afirma que o suspeito se relacionava com adolescentes e investiga o abuso de uma criança de apenas 2 anos. Uma outra vítima do médico teria engravidado e realizado um aborto.

Bitencourt, que na época dos supostos crimes era vereador do PL em Canarana, se utilizava da profissão de médico para ter acesso às vítimas. Na ocasião, a polícia informou que na casa dele haviam sido apreendidos dispositivos eletrônicos com imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Ele mesmo seria o responsável pela produção do conteúdo, que também era compartilhado com outras pessoas nas redes sociais.

Na época da prisão, o PL suspendeu a filiação de Thiago Bitencourt do partido. Em junho, a Câmara Municipal de Canarana extinguiu o mandato que ele exercia como vereador.

Bitencourt foi indiciado por sete crimes. Entre outros, ele vai responder por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil e violência psicológica. O suspeito segue preso preventivamente. A Aeronáutica não se manifestou sobre a prisão do militar.