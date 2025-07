Internado em SP, idoso que viveu nas ruas reencontra família e 25 netos

Mesmo assim, a equipe não desistiu. Com o apoio do setor jurídico e de estagiários do hospital, seguiram investigando. A primeira pista concreta surgiu em uma rede social: o nome de um possível sobrinho. Rosana tentou contato por diversas vezes, mas não obteve resposta. "Mandei mensagens por Instagram, Facebook, tudo que era possível. Mas ele não respondia. Talvez achasse que era trote, ou estivesse desconfiado, o que é compreensível hoje em dia", diz.

Quando a busca parecia esbarrar num novo silêncio, uma coincidência abriu um novo caminho. Um dos estagiários do hospital notou que o homem identificado nas redes sociais frequentava a mesma igreja que ele. "Foi uma luz. Eu perguntei: você não consegue conversar com alguém de lá? Um pastor, alguém que o conheça? Ele disse que sim, que tentaria", conta Rosana.

O estagiário acionou os pastores da congregação e, por meio da rede interna da igreja, conseguiram localizar a esposa do sobrinho — e foi com ela que, enfim, o primeiro diálogo aconteceu. "Ela atendeu, ouviu o relato e, assim que comecei a descrever o João, confirmou: achavam que ele já tinha morrido há muitos anos. A família havia perdido totalmente o contato com ele."

Foi a partir dali que as trocas começaram. A esposa intermediou o contato com outras pessoas da família e, logo depois, Rosana conseguiu falar com as filhas de João. Sandra e Solange atenderam a uma chamada de vídeo organizada pelo hospital. O reencontro, mesmo à distância, foi instantaneamente reconhecido por todos os lados.

"A gente achava que ele estava morto", disse Sandra, emocionada, durante a ligação. "Mas a lembrança que temos dele é boa. Ele era um bom pai."

"O senhor tem 25 netos"

Do reencontro por videochamada ao abraço presencial, foi questão de dias. João recebeu alta no dia 12 de junho, lúcido. A neta Kauany percorreu mais de 500 quilômetros para buscá-lo em Sorocaba. "Eu falei com a Secretaria de Saúde de Guarapuava, mas quem resolveu tudo foi ela. Disse que viria conhecer o avô — e veio", conta Rosana.