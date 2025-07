'Colômbia' vira réu como mandante da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips

A Justiça Federal do Amazonas aceitou hoje uma denúncia do MPF (Ministério Público Federal) e tornou réu Ruben Dario Villar, conhecido como Colômbia, acusado de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

O que aconteceu

MPF apresentou a denúncia em 5 de junho, três anos após o duplo assassinato. Junto a Colômbia, outras oito pessoas foram indiciadas pela PF por participarem da execução dos homicídios e na ocultação dos cadáveres das vítimas.

Colômbia está preso desde dezembro de 2022. Além do assassinato de Bruno e Dom, é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. As investigações indicam que ele tinha contato direto com Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou participação nas mortes e está preso junto com seus irmãos.