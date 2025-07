Casal compra casa em SP e acha adega secreta cheia de vinhos antigos

Outras descobertas

Além da adega, a casa escondia peças antigas e objetos que refletiam a passagem do tempo. Lustres, torneiras, esculturas e luminárias originais chamaram atenção logo no início da limpeza. "As pessoas diziam para vender em antiquário, mas a gente acabou se desfazendo de muita coisa. Não temos tempo nem disposição para isso", contou Neia.

A reforma também mudou a relação com os vizinhos, que aprovaram a nova fase do imóvel. Segundo Neia, antes da compra a casa acumulava mato e trazia insetos e animais para as casas vizinhas. "Eles ficaram felizes com a mudança. Sempre dizem que a casa precisava dessa atenção há muito tempo."

O sucesso do vídeo incentivou Neia a mostrar mais detalhes da reforma nas redes sociais. Mesmo sem conseguir responder a todas as mensagens que tem recebido, ela planeja publicar novos conteúdos sobre a obra e os bastidores da residência. "Já pensava em compartilhar, mas agora vi que tem muita gente interessada nessas histórias", disse.

Sobre os vinhos, o casal ainda prefere manter cautela antes de decidir o que fazer. Apesar das mensagens e propostas recebidas — algumas de pessoas interessadas em comprar garrafas específicas — a venda ou avaliação das garrafas ainda não entrou nos planos imediatos. "Não estamos com pressa. Vamos esperar e entender melhor antes de qualquer decisão", afirmou Neia.