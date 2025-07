Casal de adolescentes matou e esquartejou garota de 15 anos, diz polícia

Sigla do PCC (Primeiro Comando da Capital) estava escrito nas costas da Nicolly, mas a polícia descarta que ela tivesse associação com a facção. Para os investigadores, as iniciais da organização criminosa foram escritas nas costas da vítima em uma "tentativa deliberada de disfarçar a real motivação do crime", que seria passional.

Suspeitos de cometer o crime são dois adolescentes, que foram apreendidos ontem em Cornélio Procópio (PR), para onde fugiram. A investigação aponta que o principal executor do assassinato é um adolescente de 17 anos, que seria namorado de Nicolly, e uma garota de 14 anos, que também era companheira dele.

Como tudo ocorreu

Nicolly e o suspeito se conheciam desde a infância, mas se distanciaram quando a jovem mudou com a família para morar em Mococa (SP). Ela e o suspeito mantiveram um relacionamento à distância e se encontraram recentemente, quando ela foi passar as férias na casa do avô em Hortolândia.

Jovem sumiu no dia 12 de julho, quando teria ido até a casa do namorado, segundo a família relatou à polícia. Nesse mesmo dia, os familiares chegaram a ligar para o jovem, mas ele teria dito não saber do paradeiro dela. Para a investigação, ela foi assassinada no dia 12.

Os dois suspeitos de cometer o crime teriam confessado, diz a polícia. O casal de adolescentes alegou que Nicolly teria tido uma crise de ciúmes ao vê-los juntos e tentou agredi-los com uma faca. Para se defender, os dois alegaram que esfaquearam a garota, sem "a intenção" de assassiná-la. Entretanto, após verem que ela estava morta, "tiveram a ideia de esconder o corpo e, para isso, a esquartejaram", disse o delegado José Regino Melo Lages Filho.