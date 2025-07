Ex-chefe do PCC que chamou Marcola de 'cagueta' é condenado por tráfico

Também foram condenados os comparsas: Gustavo Beltrão (dez anos em regime fechado), Edna Aparecida Santos Oliveira (oito anos em regime fechado), Cintia dos Santos (oito anos em regime fechado) e Maria Célia Santos (oito anos em regime fechado).

Esquema envolvia pagamento a policiais e advogados, segundo as investigações. Havia acertos de contas e aplicação de pena de morte para devedores e traidores.

Criminosos usavam veículos com fundos falsos para transportar as drogas. Diversos imóveis eram utilizados para armazenamento do material.

UOL tenta localizar as defesas dos réus. O espaço está aberto para manifestação.

Racha no PCC

Depoimentos revelam racha no PCC. Os depoimentos do julgamento que levou à condenação de Tiriça no mês passado pela morte do agente penitenciário Alex Belarmino expõem o racha entre aliados de Marcola, líder da organização criminosa, e desafetos do criminoso. As informações são do Fantástico, da TV Globo.