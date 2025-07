Polícia procura três foragidos envolvidos em ataque a Vinicius Drumond

''Piloto e ''Cachoeira'' também teriam participado do assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o homem foi morto a tiros no centro da capital, em fevereiro de 2024, porque incomodava uma organização criminosa que atuava na exploração de apostas online.

Cachoeira já foi preso em 2022 pelo sequestro de uma mulher em Nilópolis. De acordo com o Disque Denúncia, a vítima era parente de um homem ligado ao comércio ilegal de cigarros — negócio que era dominado pelo contraventor Adilson Oliveira, o Adilsinho.

Investigadores acreditam que ele tenha ligação com Adilsinho. Cachoeira já foi citado em uma letra de funk criado por integrantes da quadrilha do contraventor para comemorar o homicídio de Marquinhos Catiri, miliciano que era rival do bicheiro.

Carro de Vinicius levou mais de 30 tiros

Atentado aconteceu na Barra da Tijuca Imagem: Reprodução

O ataque ocorreu por volta das 11h do dia 11 de julho. Vinicius, junto com um segurança, trafegava em um Porsche pela avenida das Américas, a principal do bairro, perto da Estação Ricardo Marinho do BRT. O alvo, no entanto, teve apenas ferimentos leves devido à blindagem do carro.