Criança vê sangue em parede e polícia encontra estrangeiros mortos no PR

Dois estrangeiros foram encontrados mortos ontem em um apartamento após uma criança visualizar sangue escorrendo pela parede do quarto dela no bairro Batel, em Curitiba.

O que aconteceu

Polícia Militar foi acionada e verificou que o sangue vinha do apartamento no andar de cima. Barulhos de tiros foram ouvidos no condomínio na noite de sábado, mas os moradores pensaram ser fogos de artifícios, disse a delegada Aline Manzatto à CBN Curitiba.

O norte-americano Ian Alexandrre Bruder Hay, 30, e a sul-africana Anne Leigh Mckenzie, 27, tinham ferimentos por arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, apuração inicial indica homicídio seguido de suicídio, e Ian teria matado Anne antes de se suicidar.