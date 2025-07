Idoso passa mal após tomar suco e morre em Feira de Santana, na Bahia

Um idoso morreu na noite de sábado após ingerir um suco de beterraba e passar mal em Feira de Santana, na Bahia, a 116 km de Salvador.

O que aconteceu

João Silva dos Santos, de 70 anos, foi socorrido por familiares, mas não resistiu. O homem foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, porém morreu na unidade de saúde.

Causa da morte é desconhecida, e polícia investiga o caso. A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior apura as circunstâncias do óbito. Em nota ao UOL, a Polícia Civil da Bahia informou que o laudo pericial realizado pelo Departamento de Polícia Técnica deve "auxiliar na elucidação da causa da morte".