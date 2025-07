Jovem filma larvas em pote de ketchup em unidade do McDonald's no Rio

Uma mulher viralizou após divulgar vídeo que mostra a presença de larvas dentro de um recipiente com ketchup em uma unidade do MC Donald's, no bairro do Tanque, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cliente, identificada como Marcella Loureiro, postou o vídeo nas redes sociais, e a gravação viralizou. Na publicação, ela explica que foi até a unidade na última quarta-feira para comprar uma lanche mas, ao pegar ketchup, se deparou com as larvas no pote do molho.

"Fui no McDonalds Tanque e tinha um monte de larvas no ketchup. Cuidado quando for comer o ketchup do MC", escreveu ela na legenda da publicação.