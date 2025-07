Vídeo mostra momento em que PM da Rota atira em policial civil em SP

Um vídeo de câmera corporal mostra o exato momento em que um PM da Rota atira e mata o policial civil, ao se encontrarem em uma viela de uma comunidade na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Imagens mostram o sargento da Rota Marcus Augusto Costa Mendes correndo e disparando contra o investigador Rafael Moura. Caso foi na favela do Fogaréu, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, quando policiais das duas corporações realizavam operações distintas e não sabiam.

Moura levou três tiros e foi levado para o Hospital das Clínicas, mas após cinco dias internado, não resistiu. Outro agente que acompanhava o investigador também foi atingido e ferido de raspão — ele aparece lamentando o ataque e mostrando os hematomas do tiro. No vídeo obtido pelo UOL, um outro policial civil questiona o PM sobre os tiros e pergunta se a câmera corporal estava ligada no momento da ocorrência.