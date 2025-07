'Estão me enforcando': motoboy é agredido por PMs enquanto pede ajuda em SP

Testemunhas gravaram o momento em que um motoboy foi agredido por policiais militares durante uma abordagem na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Imagens mostram um homem deitado no chão, gritando que está sendo enforcado, enquanto um PM está por cima dele. O caso aconteceu no dia 12 de julho no bairro da Penha. O vídeo foi publicado por Hércules Raimundo dois dias depois em uma rede social.

Um segundo policial agride o homem com golpes de cassetete e com uma arma de choque. Hércules se debate e testemunhas se aproximam para tentar ajudar.