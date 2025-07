Médica espancada por fisiculturista passará por cirurgias reconstrutivas

A médica teve fraturas no crânio e face, com cortes no rosto e na cabeça. Nos primeiros dias, ela teve dificuldades para respirar e precisou ser intubada.

'Meio que saí de mim', disse fisiculturista

Casal estava na capital para comemorar o aniversário da vítima. Eles alugaram um apartamento em Moema, zona sul da capital, para passar o fim de semana e deveriam sair naquele mesmo dia. O crime aconteceu horas antes, na madrugada.

Pedro disse não lembrar sobre o que aconteceu na madrugada de segunda-feira. Em um trecho da audiência de custódia ao qual o UOL teve acesso, o fisiculturista afirmou que quebrou o metacarpo (osso entre o punho e os dedos) durante "confusão" com a namorada.

Agressor foi mantido preso

Na audiência de custódia na última terça-feira, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva por tentativa de homicídio. "O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada'', escreveu o juiz Diego de Alencar Salazar Primo na decisão.