Militar da Marinha é condenado por assédio sexual contra cabo trans no RJ

Vítima teve crise de ansiedade no dia seguinte ao assédio sexual e foi encaminhada para atendimento psicológico, diz denúncia. Após contrações musculares cãibras e desmaio, ela precisou ser socorrida e medicada na enfermaria da escola. Levantamento do UOL constatou que 38% das vítimas de crimes sexuais nas forças de segurança passou por tratamento psicológico ou psiquiátrico.

Cabo disse ter se sentido ameaçada pelo fato do caso ter ocorrido em um ambiente militar, onde há "rígida hierarquia". O caso reforça as constatações da série de reportagens do UOL sobre crimes sexuais, que indica que 97% das vítimas foram assediadas por pessoas em cargos de chefia, com 27 relatos de perseguição institucional após a denúncia.

Testemunhas confirmaram mudança de comportamento da vítima após o caso, embora nenhuma delas tenha presenciado o assédio. O Conselho Permanente de Justiça considerou que os depoimentos e as evidências do abalo psicológico foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do assédio sexual.

Coerência do depoimento e abalo psicológico foram fundamentais na condenação, diz Justiça Militar. Na sentença, a juíza federal Mariana Aquino citou ainda que casos do tipo costumam ocorrer sem testemunhas diretas; e que réu demonstrou preconceito estrutural ao se referir à vítima por pronomes femininos, mesmo ciente de sua identidade de gênero.

O réu, durante seu interrogatório em juízo, por diversas vezes se referiu à [vítima no gênero masculino, utilizando o pronome 'ele', embora a cabo seja reconhecidamente uma mulher trans, autorizada a utilizar vestimentas femininas e identificada funcionalmente com seu nome social.

Mariana Aquino, juíza federal

O que dizem a defesa do militar, o STM e o MPM

Suboficial negou o crime, alegando que apenas cumprimentou a militar. Ele também pediu desculpas por ter usado o pronome masculino ao se referir a ela. A defesa também alegou atipicidade da conduta e ausência de provas materiais, argumentando que a acusação baseava-se exclusivamente na palavra da vítima.