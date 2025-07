'Minha sexualidade não é maldição': ele foi exorcizado durante 'cura gay'

Na escola, cheguei a me interessar por uma menina no ensino fundamental, talvez por achá-la bonita, mas não deu certo. Acabei sendo agredido pelo namorado dela, mesmo sem ter feito nada. A certeza de que eu gostava de meninos veio entre os 12 ou 14 anos, quando comecei a assistir à primeira versão da novela Rebelde. Os atores eram muito bonitos, e eu me sentia atraído por eles.

Aos 17 anos, meus pais decidiram voltar para Goiás, mas preferi ficar em São Paulo. Não queria morar em um sítio, ainda mais com a faculdade de Comércio Exterior prestes a começar — curso que concluí alguns anos depois.

Sempre tive muita fé e gostava de ir à igreja, então continuei frequentando. Certo dia, uma pastora, em Guaianases — onde eu e minha família congregávamos na época — me chamou para uma conversa. Ela afirmou que Deus havia revelado que eu nasci com a "maldição hereditária da homossexualidade" e que tinha um livro de uma editora americana que explicava como quebrar essa suposta maldição.

Em um determinado dia, após o culto, trancaram a igreja comigo dentro. Estavam presentes um grupo de pessoas, entre elas a líder do grupo de jovens, que hoje é minha cunhada e com quem não quero ter nenhum contato. Começaram uma espécie de sessão de "libertação", orando alto e impondo as mãos sobre mim, dizendo que estavam expulsando demônios do meu corpo. Era um exorcismo. A pastora gritava ordens para que as entidades saíssem de mim. Eu estava com medo e completamente assustado.

Pediam que os demônios se manifestassem. Chamaram por vários nomes, o mais citado foi o da Pombagira, que, segundo a pastora, levava mulheres à prostituição e homens à homossexualidade. Depois de mais de duas horas, desistiram. Disseram que nada aconteceu porque eu estava possuído por uma "legião" de demônios e que eles estavam em guerra com o inferno. Prometeram tentar novamente no fim de semana seguinte.