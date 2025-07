MPSP denuncia quatro PMs pela morte de jovem rendido em Paraisópolis

Quatro policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo pela morte de Igor Oliveira de Moraes Santos, 24, em uma operação em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, no dia 10 de julho

O que aconteceu

PMs Robson Noguchi de Lima e Renato Torquatto da Cruz, presos preventivamente, são acusados de homicídio doloso duplamente qualificado. Hugo Leal de Oliveira Reis e Victor Henrique de Jesus foram denunciados por participarem da abordagem e rendição dos suspeitos e dispararem no cômodo onde o jovem morreu. Os agentes compunham a equipe do 16º Batalhão da Rocam.

Imagens da câmera corporal de um agente mostrou o exato momento em que Igor se rende e, ainda assim, é alvejado. Dentro de um quarto, o suspeito tenta levantar com as mãos erguidas quando leva um tiro. Na sequência, o vídeo registra mais tiros, mesmo com o jovem desarmado.