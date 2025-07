Padrasto confessa que matou enteado envenenado com bolo de mandioca em SP

O pedreiro Ademilson Ferreira dos Santos confessou que foi o responsável por envenenar o próprio enteado, Lucas da Silva Santos, 19, que morreu após comer um bolinho de mandioca misturado com chumbinho, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Ademilson confessou que foi ele quem colocou o veneno usado para matar rato no alimento comido por Lucas. O jovem morreu no domingo depois de passar dez dias internado em um hospital.

Padrasto colocou o chumbinho em um pote de creme de leite usado para comer junto com os bolinhos de mandioca. Ademilson confessou à polícia que ele provou do creme de leite envenenado e "cortou" sua boca. Na sequência, ele serviu o alimento para o Lucas, outro enteado e a própria esposa. As informações foram confirmadas ao UOL pela delegada do caso, Liliane Doretto.