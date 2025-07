Reservada e apaixonada pela profissão: quem era professora morta em MG

Amiga diz que Tatiana era engraçada, animada e amava o trabalho. Próxima da professora há sete anos, a docente Sueli Vasconcelos contou ao UOL que Tati, como era conhecida, sempre fazia questão de estar próxima dos amigos; ia com eles a bares mesmo sem consumir bebida alcoólica, apenas pelo prazer de estar perto de quem amava. Agora, Sueli pede por justiça.

Sempre reservada, mas muito amorosa com todos que estavam ao lado dela. O sorriso fácil era uma das suas principais características. Para quem não conheceu a Tati, saiba que ela era protetora, sorridente, generosa e tinha sempre uma palavra boa para alegrar seus amigos. Como amiga, estava sempre disposta a ouvir.

Ela também era uma mulher que amava a história. Isso a fazia uma professora muito competente, que tinha grande amor pela profissão e fazia a diferença com os alunos. Para mim, fica o legado da amizade sincera, do abraço e do sorriso fácil. Será difícil não vê-la quando retornarmos ao trabalho. Fará muita falta.

Sueli Vasconcelos, amiga de Tatiana, ao UOL

Outros amigos também lamentaram a morte de Tatiana nas redes sociais. "Querida Sosô, nunca vou me esquecer da sua alegria. Estou profundamente triste e estarrecida com a sua partida. A sua luz e o seu sorriso jamais serão esquecidos. Obrigada por ter feito parte da minha vida de um jeito tão bonito. Que a justiça seja feita e prenda quem privou o mundo de você e da sua alegria", escreveu uma amiga da vítima.

Em comentários no perfil do colégio, estudantes e ex-alunos demonstraram carinho pela docente. "Uma professora incrível e uma pessoa muito querida por todos. Obrigada por todos os abraços apertados nos corredores, Tati", escreveu uma. "Uma professora incrível e um ser humano excepcional. Sempre foi querida e amável com todos. Uma perda imensa, difícil de acreditar. Vai deixar muita saudade", comentou outra.