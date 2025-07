TCE aponta 19 alunos com mais de R$ 200 mi no Universidade Gratuita em SC

Entre os investigados, 19 alunos integram famílias com bens que ultrapassam os R$ 200 milhões, segundo o TCE-SC. "Caso as informações não decorram de erro grosseiro de preenchimento pelos alunos, chama a atenção a existência de grupos familiares com tais valores patrimoniais e que apresentem renda dentro da margem fixada pelos programas, tendo em vista que provavelmente essas famílias possuam imóveis alugados, rendimentos de atividade empresarial, rendimentos de aplicações financeiras" aponta o relator Gerson do Santos Sicca no relatório.

A família mais rica da lista dos beneficiados conta com patrimônio de R$ 855 milhões. Para efeito de comparação, em 2024 o governo catarinense destinou para o programa Universidade Gratuita 471,4 milhões — menos da metade do valor dos bens da família do aluno investigado. Somados, os valores de bens declarados dos grupos familiares dos 19 apontados na lista ultrapassam os R$ 7 bilhões. Eles teriam sido beneficiados no ano passado.

Apesar das suspeitas em torno dos alunos milionários, houve redução no número total de investigados. Inicialmente, o TCE havia apontado 18.283 inscrições irregulares. Agora, na versão encaminhada ao MPSC, são 16.693 matrículas em situação suspeita. O relatório pondera ainda que algumas pessoas podem ter sido citadas mais de uma vez nas apurações por cometerem mais de uma irregularidade e outros nomes podem aparecer de forma duplicada, já que foram considerados os dois semestres do ano passado.

Do total, 15.281 alunos teriam omitido bens de suas famílias para conseguirem aprovação do programa educacional. Outros 4.430 alunos declararam renda incompatível do que realmente têm.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. As bolsas do programa Universidade Gratuita e do Fumdesc (Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense), em que foram constatadas irregularidades, são direcionadas a pessoas em vulnerabilidade econômica ou que não conseguem bancar os cursos com a própria renda. O Fumdesc gerencia parte da verba destinada às bolsas e direciona para a permanência de estudantes no ensino superior.

A apuração do tribunal funcionou como um quebra-cabeças. Colhendo dados de diferentes sistemas dos órgãos públicos, o TCE montou uma lista com todas as suspeitas. Foram utilizados dados de inscrições imobiliárias, informe de rendimentos, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e até do Detran.