Aluna de medicina tem bolsa suspensa após ostentar viagens no TikTok

Ação entrou em segredo de justiça hoje. Logo depois de o UOL realizar a consulta, o processo deixou de estar disponível. A assessoria de imprensa do TJ-GO explicou que a decisão sobre o sigilo partiu do próprio juiz, que avaliou que a repercussão não seria positiva para o caso. Além disso, outras bolsas estariam sob análise.

Estudante teria alterado endereço e omitido renda

Na decisão, juiz citou suspeita de que bolsista não resida com avós, como alega. Magistrado apontou suposta "omissão de vínculos de parentesco relevantes à configuração do núcleo familiar", com "alteração apenas formal de endereço para simular desvinculação financeira com genitores de alta renda".

Os elementos preliminares colhidos indicam que o benefício, em muitos casos, foi concedido com base em informações manifestamente inconsistentes com a realidade patrimonial e econômica do núcleo familiar dos bolsistas, revelando possível desvio de finalidade no uso da verba pública, o que motivou a reavaliação global das bolsas em vigor.

Juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, da Vara da Fazenda Pública de Anápolis

Além disso, suspeita-se da omissão de atividades empresariais e vínculos empregatícios não declarados. Conforme o juiz, o pai da estudante é sócio de uma imobiliária e teve cargo de confiança no Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, na gestão do ex-prefeito Roberto Naves (2017-2020).

Já a mãe é advogada da estudante no processo. Ela também atua como servidora pública estadual, com vencimentos totais de R$ 8.496,10 mensais, "que, por si só, ultrapassam o teto de três salários mínimos" declarados como renda total da família, constatou a decisão.