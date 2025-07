Casal que matou jovem transportou corpo em carrinho de mão e jogou em lagoa

Depois de assassinar Nicolly, os dois usaram um carrinho de mão para transportar as partes do corpo da garota. Os restos mortais da vítima foram encontrados enrolados em dois lençóis e em uma lona, parcialmente dentro da água. Para ajudar a ocultar o corpo de Nicolly, diz a polícia, os suspeitos também usaram pedras para manter o cadáver submerso na lagoa.

Vítima foi assassinada com "requintes de crueldade", afirma a investigação. De acordo com a polícia, a jovem sofreu trauma cranioencefálico, múltiplas perfurações, além de ter os membros superiores e inferiores apartados do corpo.

Sigla do PCC (Primeiro Comando da Capital) estava escrita nas costas da Nicolly, mas a polícia descarta que ela tivesse associação com a facção. Para os investigadores, as iniciais da organização criminosa foram escritas nas costas da vítima em uma "tentativa deliberada de disfarçar a real motivação do crime", que seria motivado por ciúmes. Após o crime, os adolescentes fugiram para Cornélio Procópio (PR), onde foram apreendidos na casa da avó do rapaz.

Como tudo ocorreu

Nicolly e o suspeito se conheciam desde a infância, mas se distanciaram quando a jovem mudou com a família para morar em Mococa (SP). Ela e o suspeito mantiveram um relacionamento à distância e se encontraram recentemente, quando ela foi passar as férias na casa do avô em Hortolândia.

Jovem sumiu no dia 12 de julho, quando foi até a casa do namorado, segundo a família relatou à polícia. Nesse mesmo dia, os familiares chegaram a ligar para o jovem, mas ele disse não saber do paradeiro dela. Para a investigação, Nicolly foi assassinada no dia 12.