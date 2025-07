Irmão de responsável por 17 ataques a ônibus em SP se entrega e é preso

As investigações apontam até o momento que os crimes que Edson teria cometido foram planejados. Os policiais civis também acreditam que o homem teria recrutado outras pessoas para promover os ataques. Na casa dele foram encontrados um estilingue e pequenas esferas de metal. A apuração segue em andamento para identificar outros suspeitos dos ataques.

Estilingue e pequenas esferas de metal encontradas na casa de Edson, segundo a Polícia Civil Imagem: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A PM disse que já apreendeu uma criança e oito adolescentes por suspeita de envolvimento em ataques a ônibus. Outros 13 adultos também foram presos, divulgou a corporação ontem.

Passageiros temem ataques

Passageiros adotaram mudanças na rotina por medo de se tornarem vítimas dos ataques a ônibus. Em todo o estado, são mais de 750 casos.

Cuidados adicionais passaram a ser tomados ao entrar no ônibus, segundo relatos ouvidos pelo UOL. Um morador de Mauá, no Alto Tietê, afirmou que optou por mudar o seu lugar habitual dentro do ônibus. Ele, que preferiu não se identificar, passa pouco tempo no veículo, já que faz a maior parte do trajeto de trem e metrô. Ainda assim, sente medo. "Agora eu só vou no meio. É muito perigoso, não dá para arriscar", afirmou.