Mãe e padrasto são condenados a quase 100 anos por matar bebê em Goiás

A mãe e padrasto de um bebê de 1 ano foram condenados, nesta quarta-feira (23), por torturar e matar o menino em Quirinópolis, Goiás. As penas, somadas, chegam a quase 100 anos de prisão, segundo o tribunal de justiça.

O que aconteceu

Gustavo Emanuel, de 1 ano e 3 meses, morreu em abril do ano passado poucos minutos depois de chegar a um hospital na cidade de Quirinópolis, em Goiás, com sinais de espancamento. A mãe e o padrasto do menino alegaram aos médicos que ele havia se machucado ao cair enquanto brincava.

A equipe médica desconfiou da versão e chamou a polícia. A investigação levou à condenação do casal, Alysson Sapucaia e Ana Laura Costa, acusados de homicídio triplamente qualificado e tortura. O julgamento durou aproximadamente 17 horas e ocorreu no Tribunal do Júri de Quirinópolis, presidido pela juíza Bruna de Oliveira Farias.