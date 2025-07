Por que o pedágio da Anchieta-Imigrantes é o mais caro do Brasil?

Governo de São Paulo fez acréscimo além do previsto. O estado adicionou R$ 0,30 na tarifa do trecho ao longo dos últimos três anos. Esse valor a mais não estava no contrato, mas a Justiça autorizou a medida para reduzir desequilíbrios econômico-financeiros, não especificados ao UOL, que o governo afirma ter com a Ecovias.

Concessão foi feita há quase três décadas

Modelo antigo, adotado em 1998, também contribui para as altas cobranças. A concessão das duas estradas foi firmada no governo Mário Covas (PSDB), com vigência de 20 anos. Em 2021, foi prorrogado até novembro de 2033. No padrão adotado, a empresa vencedora da licitação era aquela que pagasse mais, sem que o estado desse nenhuma contribuição.

Na época, estradas quase não tinham infraestrutura que viabilizasse o tráfego. A empresa teve que praticamente erguer e manter duas novas rodovias sozinha, o que se reflete até hoje na alta cobrança aos motoristas, de acordo com Marcus Quintella, professor e diretor da FGV transportes

A única fonte de receita do concessionário é a tarifa. Com essa tarifa, ele tem que devolver o capital investido, ter lucro e ainda operar a rodovia; a manutenção toda da rodovia Marcus Quintella, professor e diretor da FGV transportes

Especialista vê brecha para redução de valores no futuro

O atual contrato termina em 2033 e, como a nova gestão terá menos investimentos a fazer, existe a possibilidade de a tarifa baixar, diz Quintella. Não há, no entanto, como calcular o quanto, afirma o professor. Até o fim do contrato, a concessionária ainda precisa entregar a terceira pista da Imigrantes, que promete reduzir congestionamentos e riscos de acidentes.