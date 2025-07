Preso por matar esposa, médico é proibido de receber visita da amante

Garnica solicitou visitas de três pessoas durante o período em que está encarcerado. Após ingressar na prisão, o médico "solicitou a inclusão de três pessoas no rol de visitas, mas até o momento não as recebeu pois as mesmas não enviaram a documentação necessária", informou ao UOL a Secretaria da Administração Penitenciária do estado.

Secretaria ressaltou que é o próprio preso o responsável por indicar quem são as pessoas que poderão visitá-lo, mas é necessário a comprovação de vínculo familiar. "São autorizados pai, mãe, filhos, irmãos, avós, esposa/companheira com quem ele mantém vínculo familiar. A comprovação, no caso de uma companheira, se dá por meio de declaração de união estável com reconhecimento de firma em cartório ou certidão pública, também registrada e emitida em cartório, em que se registra o convívio de companheira".

Para a promotoria, insistência da amante em ver Garnica mostra que eles tinham uma relação antes da morte de Larissa Rodrigues, que era a esposa do médico. "O que quer dizer isso? Que o relacionamento que eles tinham era bastante intenso, e que de fato eles buscavam ficar juntos, mesmo depois da morte da Larissa, o que se efetivou", declarou o promotor Túlio Nicolino em entrevista à EPTV, afiliada da Globo.

Ainda segundo o MPSP, Luiz Antônio está preso em uma cela comum porque o Supremo Tribunal Federal derrubou no ano passado o benefício que concedia direito a cela especial para presos com diploma de curso superior. Além de Garnica, a mãe dele, Elizabete Arrabaça, também está presa em uma cadeia de Votorantim por participação no crime. Os dois negam as acusações e afirmam ser inocentes.

Relembre o caso

Garnica chamou a polícia após ter encontrado Larissa morta no apartamento do casal em Ribeirão Preto. O caso aconteceu em 22 de maio e ele relatou que trabalhava em um plantão e não teria conseguido contato com a mulher de manhã. Ao chegar em casa, a encontrou caída no banheiro e, por ser médico, teria a colocado na cama e tentado reanimá-la.