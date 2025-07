'Sem arma, senhor': câmeras de PMs flagram chacina com 30 tiros e 5 mortos

Todos eles foram mortos pelos policiais. Segundo a versão dos PMs, os rapazes estavam com três armas e atiraram primeiro. As armas, drogas e itens pessoais foram apresentados como se fossem dos cinco à Polícia Civil. Não foi realizada perícia no local sob alegação de oferecer risco.

O MP pediu arquivamento do procedimento investigatório criminal e do inquérito policial civil em 20 de fevereiro de 2025, sendo homologado pelo sistema judiciário em 23 de abril de 2025. Os laudos necroscópicos apontam que os cinco rapazes, sendo dois deles adolescentes, foram atingidos 30 vezes —sem contar demais disparos feitos pelos PMs que não os atingiram.

Cabe pontuar que a promoção de arquivamento fora juntada aos autos em menos de 24h do interrogatório dos investigados e da juntada de laudos faltantes, a indicar que, mesmo sem melhor adentrar à colheita probatória, o Ministério Público já havia formulado sua decisão pelo arquivamento.

Defensoria Pública de SP em petição

A versão dos moradores contrasta com a versão policial. Uma testemunha protegida informou no decorrer do processo que, perto de 19h, policiais fizeram uma emboscada no local. Segundo ela, nenhuma das vítimas portava arma de fogo. A testemunha sobreviveu porque correu no sentido oposto dos demais. Ela ouviu os tiros e se escondeu na mata. Disse que, depois, voltou ao local e afirmou ter visto cerca de 50 PMs aguardando o resgate. Quatro dos cinco baleados morreram ali.

Uma das vítimas, o adolescente Kauê Henrique Diniz Batista, tinha 17 anos. O laudo necroscópico mostra que o jovem foi atingido por seis disparos. Do total, quatro entraram nos braços em riste, o que, segundo petição da Defensoria Pública, são lesões compatíveis com autodefesa e incongruentes com o empunho de arma de fogo. A petição foi obtida pelo UOL no processo que está em segredo de Justiça. A Defensoria decidiu não falar a respeito do caso com a reportagem.

Gilmara Diniz da Silva, 45 anos, mãe de Kauê, afirmou nos autos que o filho estudava e trabalhava com bicos em um mercado. Ela contou que ele "era tão medroso que nunca encostaria numa arma". No dia seguinte, ela foi até o local. Lá, afirmou ter encontrado os chinelos do filho alinhados e itens queimados. Segundo ela, no dia que antecedeu a chacina, um drone havia sumido. Moradores da favela receberam ameaças de morte caso o aparelho não fosse devolvido.