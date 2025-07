'Achei que fosse morrer na prisão', diz eletricista preso por engano em SP

No CDP, ele foi colocado em uma cela superlotada e virou alvo de desconfiança. "Perguntaram se eu era o cara do estupro. Disse que não, mas ninguém acreditava. Um me empurrou. Falaram que, se fosse verdade, eu ia morrer ali. Achei que fosse morrer lá dentro", contou.

Jabson antes da prisão (esq.); e reencontrando a família ao ser libertado (dir.) Imagem: Reprodução/Redes Sociais/Arquivo Pessoal

Noites de vigília

Jabson não dormia, ela passava as madrugadas em vigília, temendo ser atacado. "Dormi sentado, encostado na parede. Um preso me encarava. De madrugada, andava de um lado para o outro. Achei que iam me enforcar com um lençol".

O clima era de medo e ameaça constante. "Lá dentro, se fala, apanha. Se olha errado, apanha. Fiquei mudo. Um preso me deu um pedaço de pão, mas ninguém falava comigo. Era como se eu fosse culpado".

Jabson passou oito dias com a mesma roupa, sem conseguir se lavar. "Me mandaram para o chuveiro coletivo. Um agente batia na grade e mandava correr. Era água fria, um empurrando o outro. Não deu tempo nem de tirar a cueca".