SP: Prefeitura culpa Enel por atraso e cogita biometano em ônibus elétrico

Carros que já estão em circulação poderão ser adaptados para receber o biometano. Segundo Celso Jorge Caldeira, secretário de Mobilidade e Transporte, os veículos que já estão em circulação na cidade por diesel poderão ser requalificados e, para os carros novos, o processo para compra de veículos será semelhante aos já existentes para ônibus elétricos.

Hoje, 40 ônibus elétricos novos comprados pelas viações não podem circular porque não têm como ser abastecidos. O número foi divulgado pela prefeitura em evento de lançamento de 120 novos veículos elétricos que estão aptos a andar na capital. O número já foi maior e a deficiência no abastecimento já colocou a cidade em maus lençóis com ao menos uma fabricante de carros elétricos, que a acusou de "calote" após demora no pagamento de veículos comprados por uma viação.

Enel ainda é a maior "vilã" para a descarbonização da frota aos olhos da prefeitura. No evento de ontem, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a chamar a concessionária de "irresponsável" e acrescentou que é uma empresa "sem compromisso com a cidade". Nunes já havia culpado a Enel em junho.

A Enel cobra uma fortuna das empresas de ônibus para poder fazer a instalação da energia e, mesmo assim, ela não consegue fazer essas ligações conforme a necessidade da frota. A gente já chegou a ter centenas de ônibus parados nas garagens sem ir para a rua porque não tinha energia. Então é um problema grave.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

A Enel, por sua vez, afirmou ao UOL que entregou energia a 20 garagens para abastecer 900 ônibus até o momento. A empresa também disse que alinha prazos relacionados ao abastecimento das garagens em reuniões semanais com representantes das viações, da SPTrans e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e que até o fim do ano serão mais 44 MW, já contratados pelas empresas, que possibilitarão o abastecimento de um total de ao menos 1.980 ônibus elétricos. O UOL questionou se a companhia queria se pronunciar sobre as acusações do prefeito, mas não teve retorno sobre o tópico.

Prefeitura tem baterias ainda não instaladas

Sistema chinês de baterias é outra alternativa para abastecimento dos veículos. Segundo Caldeira, sete garagens da cidade devem receber o sistema BESS, da Huawei, que funcionam como uma espécie de "superbateria" que armazena energia suficiente para abastecer os veículos.