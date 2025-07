Homem morre em prisão e família acusa PM de confundir infarto com bebedeira

Família afirma que as polícias Militar e Civil cometeram uma série de erros que resultaram na morte do dentista. Ao UOL, o advogado que representa os familiares de Cezar, Wilson Knoner Campos, disse que, na realidade, o dentista sofreu um infarto enquanto dirigia e, ao contrário do que alega a polícia, ele não estava embriagado.

Policiais registraram no boletim de ocorrência que Cezar apresentava "sinais evidentes" de embriaguez porque não conseguia se comunicar, não respondia aos comandos e aparentava estar "desconectado" da realidade. Knoner, porém, afirma que os agentes "interpretaram equivocadamente" os "sinais claros" de que Cezar estava infartando como se ele tivesse ingerido bebida alcoólica. A defesa também garante que o dentista não bebia por questões religiosas.

Naquele momento, o Cezar já estava em situação de infarto, sem conseguir se comunicar, se mexer, e isso foi interpretado equivocadamente como sinal de embriaguez. Os policiais disseram que ele não conseguiu nem fazer o teste do bafômetro e isso bastou para que fosse interpretado como suposta embriaguez.

Wilson Knoner Campos

Advogado afirma que Cezar tinha histórico de problemas cardíacos. De acordo com Knoner, "não havia odor etílico" no dentista no momento da prisão e, ao ser encaminhado à delegacia, o homem não passou por exame de corpo de delito. Se tivesse passado, reitera o advogado, teriam visto uma cicatriz que comprova que Cezar já realizou cirurgia para implantar um marca-passo devido ao seu histórico de doença cardíaca. Além de dentista, Cezar era servidor público do TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina).

Família não foi notificada oficialmente sobre a prisão de Cezar, afirma o advogado. A defesa alega que os familiares souberam por terceiros sobre o ocorrido, mas quando estiveram na delegacia foram orientados a procurar um advogado e não tiveram acesso a Cezar.

Cezar não recebeu qualquer assistência médica, diz a defesa. "As provas produzidas revelam graves erros que geraram na prisão ilegal e que culminou no desfecho trágico da morte dele. Ele não recebeu em nenhum momento qualquer assistência médica. Ele tinha pressão alta e precisava de atendimento médico. O erro gravíssimo dos policiais foi interpretar os sinais flagrantes de um ataque cardíaco como embriaguez. Uma morte totalmente evitável se tivesse sido feito o procedimento correto. Ele precisava ser encaminhado de ambulância para um hospital, não no camburão para uma cela gélida da Polícia Civil para morrer sem um atendimento médico".