MPSP denuncia suspeito de facilitar ataque hacker a sistema Pix e bancos

O homem segue preso desde o início do mês. Ele é suspeito de auxiliar no ataque cibernético que movimentou centenas de milhões de reais de seis bancos em poucas horas. As investigações do caso seguem na 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O UOL tenta contato com a defesa do acusado. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Roque trabalhava como operador júnior em uma empresa com acesso ao mercado financeiro. De acordo com a investigação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ele usou seu acesso interno na empresa C&M Software, que faz a intermediação de transações Pix entre bancos, e passou informações sigilosas para criminosos.

O suspeito passou seu login e os criminosos entraram no sistema interno da empresa. Roque disse para a polícia que vendeu seu interno da empresa por R$ 15 mil. Com isso, os envolvidos conseguiram interceptar transações do Banco BMP, do Banco Paulista, clientes da C&M, e outras quatro instituições.

De forma resumida, a C&M Software conecta vários bancos ao sistema Pix do Banco Central. A empresa faz a intermediação das operações de 23 instituições financeiras para liquidar operações instantâneas. O roubo foi de contas reservas de clientes da companhia de tecnologia.

A própria empresa admite em nota que "as evidências apontam que o incidente decorreu do uso de técnicas de engenharia social para o compartilhamento indevido de credenciais de acesso". A fornecedora de tecnologia para fintechs nega violação nos sistemas ou na tecnologia de software.