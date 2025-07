Suspeito de seduzir mulheres no ES e aplicar golpe milionário é preso em SP

Uma das vítimas do suspeito, empresária de 46 anos teria perdido cerca de R$ 4 milhões. Também de acordo com a investigação, 24 boletins de ocorrência por estelionato foram abertos contra ele.

Suspeito foi preso na Vila Diva, zona leste de São Paulo. Ele foi encaminhado ao 77° DP (Santa Cecília), onde passou por exame de corpo de delito e será encaminhado para audiência de custódia, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) paulista, em nota ao UOL.

Preso deve responder pelo crime de estelionato. Foram apreendidos com ele: "dois celulares, um notebook e um tablet, além de um relógio, uma bolsa contendo cheques emitidos por terceiros, cartões bancários e documentos diversos", disse a SSP.

Juntos, cheques apreendidos somavam mais de R$ 1 milhão. A informação é do delegado Cleber Martins Oliveira, da polícia de São Paulo, à Record.

Prisão é resultado de ação conjunta das polícias capixaba e paulista. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Serra, no Espírito Santo. O UOL tenta contato com a defesa do suspeito. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.